Israelische Armee bombardiert mehr als 250 Ziele der Hamas im Gazastreifen

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDie morgendlichen Bulletins sind sachlich und nüchtern, zahlen- und zielorientiert: «Mehr als 250 militärische Ziele der Hamas-Terrororganisation im Gazastreifen» seien in den vergangenen 24 Stunden bombardiert worden, heisst es am Freitag in den Kommunikationskanälen der israelischen Armee.

Ziel seien Kommandozentralen, Raketenabschussrampen und Tunnelanlagen gewesen. Angereichert sind die offiziellen Verlautbarungen oft mit Videos, die präzise Luftschläge zeigen. Aus dieser Perspektive – von hoch oben aus dem Kampfflugzeug oder aus den Kommandozentralen – ist dieser Krieg ein Handwerk. Unten am Boden ist er eine Katastrophe.mit 1400 Toten hat sich der Krieg festgefressen rund um Gaza.

Am Freitag wurde wieder ein Haus in Tel Aviv getroffen, es gab Verletzte. Weit mehr israelische Luftschläge und Hamas-Raketen sind das schon jetzt als im Krieg von 2014, und der hat 50 Tage gedauert. Aber dieses Mal geht es nicht darum, der Hamas eine abschreckende Lektion zu erteilen. Diesmal geht es um alles: «Wir oder sie» – so hat es Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache zugespitzt. headtopics.com

Als Beleg für diesen Vorsatz gilt der Aufruf an die 1,1 Millionen Bewohner des nördlichen Gazastreifens, sich in den südlichen Teil in Sicherheit zu bringen, bevor die angedrohte Bodenoffensive beginnt. (Lesen Sie zum Thema auch die ArtikelDoch allein diese Evakuierungsaufforderung zeigt, wie unmöglich es unter den Bedingungen des Gazastreifens ist, bei Angriffen dieses Ausmasses die Zivilbevölkerung zu schützen.

Insgesamt sind laut UNO-Angaben inzwischen 1,4 der 2,2 Millionen Bewohner innerhalb des Gazastreifens auf der Flucht. Alle halbwegs geschützten Plätze zum Beispiel in Schulen sind heillos überfüllt. «Nirgendwo sind wir sicher», sagte einer der Geflüchteten, dessen Name nicht genannt werden soll, auf Anfrage unserer Redaktion. headtopics.com

