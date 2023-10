Fast die Hälfte der Israelis lehnt Bodenoffensive im Gazastreifen ab

Fast die Hälfte der Israelis lehnt laut einer Umfrage eine zeitnahe Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen ab.

Essen, Wasser und Arzneimittel würden knapp, Strassen im Gazastreifen seien mit Abwasser überflutet. «Wir können diese menschliche Tragödie nicht mehr ignorieren», sagte Lazzarini, und sprach von einer «Hölle auf Erden».

Israels Militär hat seit Beginn des Gaza-Kriegs bereits mehrfach solche begrenzten Vorstösse in das dicht besiedelte Küstengebiet unternommen. Sie gelten als Vorbereitung für eine geplante Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. (SDA)Israel hat die Forderung der 27 EU-Staaten nach Feuerpausen im Gazastreifen zurückgewiesen. headtopics.com

Auch andere Kliniken würden für die Zwecke der Islamisten missbraucht. «Die Hamas führt Krieg aus Krankenhäusern heraus», sagte Hagari weiter. In den Krankenhäusern im Gazastreifen gebe es auch Treibstoff. «Die Hamas nutzt ihn für ihre Terror-Infrastruktur», argumentierte Hagari. Nach dem Massaker vom 7. Oktober seien zudem Hunderte Terroristen in das Spital geströmt, um sich dort zu verstecken, weiter.

Die UNO und andere Hilfsorganisationen schlagen Alarm, weil Treibstoff dringend unter anderem zum Betrieb von Stromgeneratoren in Krankenhäusern benötigt wird. Israel hat die Sorge, die islamistische Hamas könnte den Treibstoff für ihre terroristischen Ziele nutzen. (SDA)Auch die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats (SIK-S) reagiert auf den Angriff auf Israel und will die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas verbieten. headtopics.com

