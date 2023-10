Zweifel an Opferzahlen aus dem Gazastreifen

In den letzten Tagen mehren sich Stimmen, welche diese Opferzahlen aus dem Gazastreifen in Zweifel ziehen. Nach der Explosion beim Al-Ahli-Spital in Gaza äusserten etwa mehrere westliche Staaten Zweifel an der Zahl von rund 500 Todesopfern. Und US-Präsident Biden sagte Mitte Woche, er habe kein Vertrauen auf die von den Palästinensern gemeldeten Opferzahlen.

Hauptgrund für die Kritik: Das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen wird von der radikal-islamischen Hamas kontrolliert. Jener Organisation also, die für das Massaker im Süden Israels vom 7. Oktober mit mindestens 1400 Opfern verantwortlich ist. Der Hamas wird vorgeworfen, zu hohe Opferzahlen anzugeben und damit Propaganda zu machen.

Schwieriger Zugang zu InformationenWie vertrauenswürdig sind also die Opferzahlen aus dem Gazastreifen? Eine Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach, denn der Gazastreifen ist abgeriegelt. Journalistinnen und andere unabhängige Beobachter haben derzeit keinen Zugang. Gleichzeitig bombardiert Israel das Gebiet fortlaufend. Eine unabhängige Wahrheitssuche vor Ort ist nicht möglich. headtopics.com

«Die Lage im Gazastreifen ist zweifellos chaotisch, das Sammeln und Überprüfen von Informationen ist eine grosse Herausforderung», schreibt etwa die Hilfsorganisation «Ärzte ohne Grenzen», die mit rund 300 Angestellten im Gazastreifen aktiv ist. «Unser direkter Zugang ist limitiert auf unsere eigenen Projekte, aber die heftigen Bombardierungen haben uns gezwungen, die Koordination unserer regulären Aktivitäten einzustellen.

Und auch das UNO-Amt für die Koordination humanitärer Angelegenheiten, OCHA, welche die Zahlen des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in den täglichen Publikationen zitiert, schreibt auf Anfrage: «Derzeit ist es nahezu unmöglich, eine tagesaktuelle UNO-Überprüfung der Zahlen durchzuführen.» Man weise in den Publikationen aber klar darauf hin, woher die Zahlen stammten. headtopics.com

Weiterlesen:

srfnews »

Nahost-Konflikt: EU fordert Feuerpausen für GazastreifenDie EU fordert Feuerpausen und geschützte Korridore für sichere Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Weiterlesen ⮕

Nahost-Konflikt: EU fordert Feuerpausen für GazastreifenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Nahost-Konflikt: EU fordert Feuerpausen für GazastreifenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Hoffnung auf Freilassung der Geiseln im GazastreifenSignale aus den USA und Katar deuten auf einen möglichen Durchbruch bei den Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln hin. Israel und die USA setzen sich für humanitäre Hilfslieferungen und Ausreisemöglichkeiten für ausländische Bürger ein. Weiterlesen ⮕

Leben im Gazastreifen: Hunger und WassermangelEine junge Frau berichtet von den schwierigen Lebensbedingungen im Gazastreifen, wo es an Wasser und Essen mangelt. Die Familie versucht, mit so wenig wie möglich auszukommen und hat nur begrenzten Zugang zu Strom und Wasser. Die Situation im Flüchtlingslager wird immer schlimmer, während der Israel-Krieg weitergeht. Weiterlesen ⮕

UN-Vollversammlung beschäftigt sich mit Situation im GazastreifenBei einer Sondersitzung beschäftigt sich die Vollversammlung der Vereinten Nationen mit der Situation im Gazastreifen. Weiterlesen ⮕