Full-Reuenthal AG: Besoffen mit PW die Böschung hinuntergefahren

Am frühen Samstagabend fuhr ein 29-jähriger PW-Lenker auf der Talstrasse in Richtung des Dorfzentrums von Full-Reuenthal. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Strasse ab und fuhr die angrenzende Böschung hinunter.

Dadurch überschlug sich der Personenwagen und das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker konnte selbständig sein Fahrzeug verlassen. Er wurde durch den Aufprall leicht bis mittelschwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Spital. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit ergab der Atemalkoholtest ein positives, qualifiziertes Resultat. In der Folge ordnete die piketthabende Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an. headtopics.com

