Flugzeugabsturz in Belgorod: Informationskrieg zwischen Russland und der Ukraine

Nach dem Flugzeugabsturz in Belgorod machen fragwürdige Beweise die Runde. Zwischen Russland und der Ukraine tobt ein heftiger Informationskampf.Absturz im russisch-ukrainischen Grenzgebiet: Das russische Militärflugzeug Il-76 ist zum Sinnbild des Informationskriegs zwischen Russland und der Ukraine geworden.sind noch immer rar. Ob wirklich Kriegsgefangene an Bord waren, ist weiter unklar, wie so vieles rund um den Absturz von Belgorod.

Umso erbitterter ist der Informationskrieg, der seither zwischen Russland und der Ukraine tobt. Russische Staatsmedien haben ihre Propagandamaschinerie in Gang gesetzt – kremlkritische, ukrainische Stimmen halten dagegen. Angaben der Ministerien gegen Mitteilungen der Geheimdienste, Meldungen der Staatsmedien gegen Recherchen unabhängiger Medien. Das abgestürzte Flugzeug ist zum Sinnbild geworden, wie der russische Angriffskrieg nicht nur in den Schützengräben ausgefochten wird, sondern auch im digitalen Rau





Beim Absturz eines Transportflugzeugs des russischen Militärs mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord sollen alle Insassen zu Tode gekommen sein. Ein abgestürztes russisches Flugzeug und falsche Listen von angeblichen Absturzopfern – was bislang bekannt ist Russland verliert ein Transportflugzeug im Grenzraum zur Ukraine. Noch sind viele Fragen offen. Der Kreml konstruiert jedoch rasch eine ganz eigene Version der Geschehnisse

