Änderungen in der Landwirtschaft: AP22+ Konsultation gestartet

Die Konsultation zur AP22+ dauert bis zum 1. Mai. Die Änderungen betreffen vor allem die sozialen und wirtschaftlichen Bereiche der Landwirtschaft und sind bereits bekannt. Der Bund soll sich an den Prämien für Ernteversicherungen beteiligen können. Partnerinnen und Partner, die auf dem Betrieb mitarbeiten, müssen sozialversichert sein. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Einführung von Beiträgen zur Verbilligung der Prämien von Ernteversicherungen.





Berg-und Talfahrt für die Landwirtschaftm Jahr 2023 sah sich die Schweizer Landwirtschaft mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID) zieht Bilanz über das Jahr 2023. Mehr dazu im 16. und letzten Teil der Jahresrückblick-Serie.

Konservierende Landwirtschaft: Schutz für Boden und WasserDie Mitglieder von Swiss No-Till haben immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen, doch die Wissenschaft spricht für ihren Ansatz. Sowohl hinsichtlich Boden als auch Wasser.

Landwirte protestieren gegen BundesregierungSusanne Böhmer aus Berg bei Ravensburg (D) führt gemeinsam mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb mit 185 Milchkühen. Sie nehmen am Bauernprotest teil, um auf die Probleme der heimischen und regionalen Landwirtschaft aufmerksam zu machen.

– Pioniere in der Schweizer ShrimpzuchtDer Weg von den ersten Schritten in der Garnelenzucht bis hin zur etablierten Marke, die AemmeShrimp heute ist, spiegelt den Geist einer Familie wider, die sich nicht scheut, Neuland zu betreten und dabei ihre Wurzeln in der traditionellen Landwirtschaft nicht vergisst.

Bergmanns brauen Komposttee und reifen Mist: «Es ist auch die Herausforderung»Ein Unkraut auf der Weide war für Beat Bergmann der Einstieg in die Regenerative Landwirtschaft. Seitdem haben er und seine Frau einiges ausprobiert und z. B. das Weidenmanagement angepasst.

Tausende Bauern demonstrieren in Berlin gegen Diesel-VergünstigungenBei einer weiteren Grossdemonstration gegen das geplante Aus von Diesel-Vergünstigungen für die Landwirtschaft werden am Montag Tausende Bauern in Berlin erwartet. Die BauernZeitung ist vor Ort in Berlin und berichtet im Tagesverlauf aktuell über die Proteste.

