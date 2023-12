Russland bombardiert ukrainische Städte und droht mit Energieabschaltung

Russland hat Kiew, Charkiw, Lwiw und andere ukrainische Städte bombardiert. Die Luftschläge galten der zivilen Infrastruktur. Der Kreml will der Ukraine Heizung und Licht abstellen. Nur selten schrecken Beobachter noch auf, angesichts der schon fast zur Routine werdenden Meldungen über neue russische Angriffe auf die Ukraine. So etwa am Freitag, als Die Angriffe waren gemäss dem ukrainischen Luftwaffenkommandanten die umfangreichsten seit Beginn des russischen Überfalls am 24. Februar 2022.

Die Ukraine hat offenbar 114 von 158 Raketen und Drohnen abgeschossen. Doch westliche Luftabwehrsysteme können weder heute noch auf absehbare Zeit die ganze Ukraine schützen. Entlarvend war ein Eingeständnis des ukrainischen Luftwaffensprechers, von über 300 mit vierfacher Schallgeschwindigkeit fliegenden russischen X-22-Marschflugkörpern sei bisher nicht einer abgeschossen worden





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Städte entwickeln, Lärm verhindern (Revision des Umweltschutzgesetzes im Ständerat)Bern (ots) - Beschwerden wegen Lärm verhindern zahlreiche Bauprojekte und Sanierungen in den Städten und bremsen die Innenentwicklung. Gleichzeitig schränkt übermässiger...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Herr Klitschko über die Lage in KiewDer Bürgermeister von Kiew, Herr Klitschko, spricht über die aktuelle Lage in der Stadt, die anhaltenden russischen Angriffe und die Vorbereitungen für den Winter.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Kiew hat ein Munitionsproblem +++ Fest für 200 ukrainische Kinder in ZürichAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Russland: Die Unterdrückung von Frauen und Queers als StrategieNach der neuesten Rechtsprechung

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Russland meldet neue ukrainische Drohnenangriffe ++ Ukrainische Luftwaffe meldet Abschuss von drei russischen JagdbombernSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Russland rekrutiert Häftlinge aus Straflagern für den Krieg gegen die UkraineFür den Krieg gegen die Ukraine lässt der Kreml Häftlinge aus Straflagern rekrutieren. Dass unter ihnen sogar Mörder sind, entsetzt viele Russen. Erst recht, weil die ersten Ex-Häftlinge nach ihrer Rückkehr von der Front schon neue Verbrechen begangen haben.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »