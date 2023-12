Herr Klitschko über die Lage in Kiew

Herr Klitschko, wie ist die Lage in Kiew? Kiew war und bleibt ein Ziel von Russland. Seit Beginn des Krieges haben wir fast 900 Mal Raketenalarm gehabt. Das heisst, die Anwohner müssen sich jedes Mal in Sicherheit bringen und in einen Bunker gehen. Nur macht das fast niemand mehr. Nicht in der letzten Zeit.

Weil die Abwehrsysteme sehr gut funktionieren und die russischen Attacken weitgehend erfolglos blieben: Die meisten Kamikaze-Drohnen und Raketen wurden abgeschossen dank der deutschen Iris-Abwehrsysteme. Doch unsere Empfehlung bleibt: Bei Alarm sollte man in einen Bunker gehen. Das andere grosse Thema ist der Winter. Wie ist Kiew auf diesen Winter vorbereitet? Der letzte war der schwierigste Winter aller Zeiten: Russlands Angriffe haben über 60 Prozent der städtischen Elektrizitätswerke, Kraftwerke und Transformatorfelder beschädigt. Zum ersten Mal in der Geschichte Kiews fiel der öffentliche Verkehr aus, das ärgert mich heute noch. Der Sinn hinter diesen Angriffen ist schwierig zu verstehe





