Ein abgestürztes russisches Flugzeug und falsche Listen von angeblichen Absturzopfern – ein Überblick Seit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.Beim Absturz eines Transportflugzeugs des russischen Militärs mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord sollen alle Insassen zu Tode gekommen sein.

Beim Beschuss eines Marktes in der von russischen Truppen besetzten ostukrainischen Stadt Donezk sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens 25 Menschen getötet worden. Die ukrainische Regierung ist im Gespräch mit Berlin über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Deutschland lehnte eine Lieferung bisher ab, weil man befürchtet, die Ukraine könnte damit Ziele in Russland attackieren. Ein abgestürztes russisches Flugzeug und falsche Listen von angeblichen Absturzopfern – was bislang bekannt ist Russland verliert ein Transportflugzeug im Grenzraum zur Ukraine. Noch sind viele Fragen offen. Der Kreml konstruiert jedoch rasch eine ganz eigene Version der Geschehniss





Ukraine und Russland verkünden militärische Ziele für 2024Die Präsidenten der Ukraine und Russlands haben beide zum Ende des Jahres Pressekonferenz abgehalten, in denen Sie neben einem Rückblick auch die militärischen Ziele für das kommende Jahr verkündet haben. Was die Welt 2024 von dem zermürbenden Konflikt erwarten kann und was Analysten davon halten.

Schweiz und Ukraine planen Friedensgipfel ohne RusslandDie Schweiz und die Ukraine wollen einen Friedensgipfel auf höchster Ebene organisieren. Eine Einladung an Russland ist laut Selenski jedoch nicht geplant.

Sicherheitsberater aus 90 Staaten treffen sich in Davos zur Ukraine-KonferenzHeute Sonntag treffen sich bereits die nationalen Sicherheitsberater aus 90 Staaten.findet in Graubünden die 4. Friedensformel-Konferenz zum Ukraine-Krieg statt. Vertreterinnen und Vertreter aus gegen 90 Ukraine-Unterstützerstaaten haben sich am Sonntag in Davos eingefunden. Leiter der Gespräche der nationalen Sicherheitsberater ist der Schweizer Aussenminister Einen Tag vor Beginn des Weltwirtschaftsforums (WEF) organisieren die Ukraine und die Schweiz in Davos eine Konferenz zu den ukrainischen Friedensplänen im Ukraine-Krieg. - dpa Die Sicherheitsberater aus gegen 90 Unterstützerstaaten der Ukraine fanden sich am Morgen im Kongresszentrum ein. Dies, um Wege für ein zukünftiges Friedensabkommen mit Moskau zu diskutieren

Zwei Verletzte nach Explosion in russischer Fabrik nahe der UkraineDer ukrainische Präsident warnt vor einer Krise für Europa, wenn die Ukraine keine Hilfen erhält. Russland könnte die Ukraine erobern und es könnte zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland kommen.

Russland feuerte 500 Raketen und Drohnen abSchwerer russischer Raketenangriff auf Kiew. Selenski-Berater: «Russland ist längst tot»

Russland bombardiert ukrainische Städte und droht mit EnergieabschaltungRussland hat Kiew, Charkiw, Lwiw und andere ukrainische Städte bombardiert. Die Luftschläge galten der zivilen Infrastruktur. Der Kreml will der Ukraine Heizung und Licht abstellen.

