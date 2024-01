Sicherheitsberater aus 90 Staaten treffen sich in Davos zur Ukraine-Konferenz

Heute Sonntag treffen sich bereits die nationalen Sicherheitsberater aus 90 Staaten.findet in Graubünden die 4. Friedensformel-Konferenz zum Ukraine-Krieg statt. Vertreterinnen und Vertreter aus gegen 90 Ukraine-Unterstützerstaaten haben sich am Sonntag in Davos eingefunden.

Leiter der Gespräche der nationalen Sicherheitsberater ist der Schweizer Aussenminister Einen Tag vor Beginn des Weltwirtschaftsforums (WEF) organisieren die Ukraine und die Schweiz in Davos eine Konferenz zu den ukrainischen Friedensplänen im Ukraine-Krieg. - dpa Die Sicherheitsberater aus gegen 90 Unterstützerstaaten der Ukraine fanden sich am Morgen im Kongresszentrum ein. Dies, um Wege für ein zukünftiges Friedensabkommen mit Moskau zu diskutiere





Friedensformel in Davos: Cassis über das Treffen der nationalen SicherheitsberaterVertreterinnen und Vertreter aus rund 80 Ländern haben in der Schweiz über eine künftige Friedensordnung für die Ukraine gesprochen. Aus der Ukraine reisten gleich mehrere Spitzenpolitiker an. Und Cassis bestätigte den Besuch von Selenski in Bern.

HPI Konferenz: Mehr Frauen in der IT und Diversität im Tech-SektorDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) hat das Ziel, mehr Frauen in der IT anzusprechen und für mehr Diversität im Tech-Sektor zu sorgen. Die Konferenz am 25. und 26. Januar behandelt Themen wie Künstliche Intelligenz, Avatare und ethischer Umgang mit Technologie. Frauen geben Einblick in ihre Forschungsfelder und es werden Workshops angeboten.

Ukrainischer Präsident wirbt in Davos um Hilfe im Kampf gegen russischen AngriffskriegDer ukrainische Präsident Wolodimir Selenski will auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos um Hilfe für sein Land im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg werben. Er fordert den Westen auf, weiterhin Milliarden und Waffen bereitzustellen.

Läden in Davos während des WEF vermietetEin wachsendes Ärgernis: Die Läden an der Davoser Promenade werden während des WEF für viel Geld an internationale Firmen vermietet und temporär umgebaut. Tobias Homberger stört, dass Läden während des Weltwirtschaftsforums in Davos für Hunderttausende Franken vermietet werden. Was er über Promis gelernt hat und warum ihm Greta Thunberg leidtat.

Davos: Weltwirtschaftsforum beginnt mit Fokus auf Kriege, Klimawandel und KIDas Weltwirtschaftsforum (WEF) beginnt in Davos mit 2800 Teilnehmern aus Politik und Wirtschaft. Die zentralen Themen sind Kriege, Klimawandel und Künstliche Intelligenz. Besonders hohe Sicherheitsmaßnahmen wurden ergriffen.

UBS-CS CEO Sergio Ermotti wird am WEF in Davos kommunizierenDer neue Chef der UBS-CS, Sergio Ermotti, wird am Weltwirtschaftsforum in Davos kommunizieren. Die grösste Schweizer Bank wird mit ihren Spitzenleuten vertreten sein.

