Zwei Verletzte nach Explosion in russischer Fabrik nahe der Ukraine ++ Moskau beklagt Gesprächsausschluss und schiesst Seit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.Selenski: Ausbleibende Ukraine-Hilfen bedeuten Krise für Europa Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat vor einer weiteren Verzögerung westlicher Hilfen für sein von Russland angegriffenes Land gewarnt.

«Es wird eine grosse Krise für ganz Europa geben», sagte der Staatschef am Mittwoch vor Journalisten beim Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz). Die Ukraine werde zwar weiterkämpfen - doch ohne Hilfsgelder könne Russland in der Lage sein, die Ukraine zu erobern. «Und sobald sie uns erobert haben, glauben Sie mir, wird das ein Krieg zwischen Nato und Russland», führte Selenski aus. Der russische Präsident Wladimir Putin habe einen solchen Angriff auf das Militärbündnis im Blic





Russland rekrutiert Häftlinge aus Straflagern für den Krieg gegen die UkraineFür den Krieg gegen die Ukraine lässt der Kreml Häftlinge aus Straflagern rekrutieren. Dass unter ihnen sogar Mörder sind, entsetzt viele Russen. Erst recht, weil die ersten Ex-Häftlinge nach ihrer Rückkehr von der Front schon neue Verbrechen begangen haben.

Ukraine und Russland verkünden militärische Ziele für 2024Die Präsidenten der Ukraine und Russlands haben beide zum Ende des Jahres Pressekonferenz abgehalten, in denen Sie neben einem Rückblick auch die militärischen Ziele für das kommende Jahr verkündet haben. Was die Welt 2024 von dem zermürbenden Konflikt erwarten kann und was Analysten davon halten.

Schweiz und Ukraine planen Friedensgipfel ohne RusslandDie Schweiz und die Ukraine wollen einen Friedensgipfel auf höchster Ebene organisieren. Eine Einladung an Russland ist laut Selenski jedoch nicht geplant.

Russland feuerte 500 Raketen und Drohnen abSchwerer russischer Raketenangriff auf Kiew. Selenski-Berater: «Russland ist längst tot»

Russland bombardiert ukrainische Städte und droht mit EnergieabschaltungRussland hat Kiew, Charkiw, Lwiw und andere ukrainische Städte bombardiert. Die Luftschläge galten der zivilen Infrastruktur. Der Kreml will der Ukraine Heizung und Licht abstellen.

Russland meldet neue ukrainische Drohnenangriffe ++ Ukrainische Luftwaffe meldet Abschuss von drei russischen JagdbombernSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

