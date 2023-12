Entscheidungen für die digitale Zukunft der Schweizer Behörden

Am 8. Dezember 2023 hat der Bundesrat Entscheide für digitale Zukunft der Schweizer Behörden gefällt – in Form von drei neuen oder revidierten Strategien. Der Bundesrat hat am 8. Dezember 2023 zwei Strategien zur digitalen Zukunft der Schweizer Behörden genehmigt und die aktualisierte Strategie Digitale Schweiz für 2024 verabschiedet. Letztere setzt Schwerpunkte für die digitale Transformation in der Schweiz und soll allen öffentlichen und privaten Akteuren des Landes als Orientierung dienen.

Dabei geniessen die drei neuen Fokusthemen Cybersicherheit, schweizerischer Ansatz zur Regulierung von KI-Systemen und elektronische Schnittstellen (API) besonderes Augenmerk. Die neue Strategie Digitale Verwaltung Schweiz ist eine gemeinsame Strategie von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden und richtet sich, wie der Name vermuten lässt, übergreifend an die öffentlichen Verwaltungen. Im Fokus stehen mehrere Schwerpunkte, darunter der schweizweite Ausbau digitaler Behördenleistungen, die Einführung einer staatlichen E-ID und die Förderung einer wertschöpfenden Datennutzung





