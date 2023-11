Trockenheit bedroht die Schweizer und globale Landwirtschaft

Trockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Es sei eine sehr dynamische Zeit für die Branche, erklärte AIAG-Präsident Pascal Forrer zum Start des Kongresses in Genf. Aktuell prägen laut Forrer besonders drei Trends die Entwicklung bei den Agrarversicherungen: 1. Trend: Vermehrte Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedrohen global Ernten.

Hinzu kommen laut Forrer die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten, Herausforderungen bei der Viehhaltung und schlussendlich die Besorgnis um die Ernährungssicherung. Die Problematik ist global ein Thema und auch die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte spüren die Herausforderungen, ebenso die hiesigen Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel. Als Schlüssel zur Lösung sieht Pascal Forrer Adaption an die neuen Bedingungen sowie präventive Maßnahmen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten





Auch wenn es im laufenden Jahr weniger Schäden in der Schweizer Landwirtschaft gibt, fordern die zunehmenden Wetterextreme die Agrarversicherer heraus. Die Risikostreuung wird immer wichtiger. Mit klimaresilienten Produktionssystemen sollen die Worst-Case-Szenarien verhindert werden.

