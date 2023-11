CEO der Zürcher Kantonalbank dämpft Hoffnungen auf Geschäft von der Credit Suisse

Der CEO der Zürcher Kantonalbank Urs Baumann dämpft die Hoffnungen der Branche auf Geschäft von der untergegangenen Credit Suisse. Dafür sei der Kuchen zu klein. Und es werde länger dauern, bis er verteilt sei, hat er einer prominent besetzten Podiumsdiskussion zum Finanzplatz erklärt. Es schwang ein wenig Resignation mit, als Urs Baumann in seinem Vortrag am «Finance Circle» zum Wochenauftakt in Zürich über die erwarteten Folgen der Credit-Suisse-Übernahme durch die UBS referierte.

«Der CS-Effekt wird nicht so stark ausfallen wie allgemein angenommen», sagt der Chef der Zürcher Kantonalbank (ZKB) in Bezug auf die erwarteten Wanderungsströme im Schweizer Bankgeschäft nach der Not-Fusion. «Ich habe schon oft versucht, es Medienvertretern darzulegen, bin aber dabei nicht immer durchgedrungen.» Dabei geht Baumann davon aus, dass von den rund 4,5 Milliarden Franken Erlös, den die CS in der Schweiz erzielt, in den kommenden drei Jahren rund 40 Prozent neu verteilt werde





