Fest von diktaturtreuen Eritreern in Grellingen sorgt für Aufsehen

Am Wochenende sorgte ein Fest von diktaturtreuen Eritreern in Grellingen landesweit für Schlagzeilen. Doch wie konnte es zur Veranstaltung im Laufental kommen? Die SVP fordert im Landrat Konsequenzen. Polizeieinsatzkräfte in Vollmontur waren am Samstag vor Ort in Grellingen. Grund dafür war das Eritreafest in Grellingen.Am Samstag fand in einer Lagerhalle neben dem weitherum bekannten Restaurant Chez Georges ein Fest regimetreuer Eritreer statt.

Anwesend waren ungefähr 400 Personen, gleichzeitig aber protestierten rund 300 weitere Menschen gegen das Fest. Dass unter dem Vorwand eritreischer Volksfeste oft die Agenda von Diktator Isayas Afewerki gefeiert wird und diese Feste ein grosses Potenzial für Gewalt bergen, ist spätestens seit den Ausschreitungen im zürcherischen Opfikon im vergangenen September bekannt. Der Baselbieter Polizei gelang es am Samstag mit einem Grossaufgebot, die Gruppierungen voneinander fernzuhalten.Dennoch gibt der Anlass viel zu reden. Zum Beispiel, inwiefern die Gemeinde Grellingen im Vorfeld über den Anlass informiert wurd





