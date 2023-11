Entscheidungen der Gemeindeversammlungen in den Fricktaler Gemeinden

Es geht um römische Mauern, tiefere Steuern und Tempo 30: Das sind die Entscheide der Gemeindeversammlungen In diesen Tagen finden in den Fricktaler Gemeinden die Einwohnergemeindeversammlungen statt – und entscheiden dabei über wichtige Geschäfte und Millionenkredite. Ein Überblick über die Resultate.An der Einwohnergemeindeversammlung haben 76 von total 768 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern teilgenommen. Sie haben sämtlichen traktandierten Geschäften zugestimmt.

Darunter das Budget mit einem unveränderten Steuerfuss von 120 Prozent und die Kreditanträge in Höhe von 1,58 Millionen Franken für die Sanierung der Hinterdorfstrasse/Trottweg sowie 1,41 Millionen Franken für die Belagssanierung der Kantonsstrasse K287.Auch der Beteiligung an der Aktiengesellschaft des Restaurants Landhus in Höhe von 40'000 Franken wurde zugestimmt. Hintergrund ist, dass der heutige Eigentümer den Verkauf der Parzelle mit dem noch einzigen Restaurant im Dorf plan





