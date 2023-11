Wie Aerosole Niederschläge beeinflussen und wie der Himmel in Zukunft aussehen wird

«Im Herbst gerät Mitteleuropa zunehmend unter Tiefdruckeinfluss. Das sorgt für den typischen Wind», erklärt Physik erin Mira Pöhlker.Frau Pöhlker, wenn Sie morgens aus dem Haus gehen und in den Himmel blicken, worauf achten Sie dann?Warum sehen Regenwolken von unten grau oder schwarz aus? Weil es dem Sonnenlicht nicht gelingt, zur Wolke durchzudringen. Das liegt daran, dass die Wolkentröpfchen so stark angewachsen sind und aufgrund ihrer Grösse das Licht reflektieren.

Haben die Wolkentröpfchen eine gewisse Schwelle überschritten, regnet es.Fangen wir mit dem Sommer an: In dieser Jahreszeit dominieren Hochdruckgebiete, die für schönes Wetter sorgen. Bilden sich Wolken, dann sind das meist Konvektionswolken, die klar voneinander abgegrenzt sind und deshalb an einer bestimmen Stelle abregne





Weiterlesen: TAGESANZEİGER » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SRFNEWS: Vor allem im Mittelland - Gewitterzellen sorgen für heftige Niederschläge und HagelNach der Hitze fiel heute vielerorts wieder Regen. Gewitter mit Böen und teilweise Hagel entluden sich über der Schweiz. ...müssen wir jetzt Angst vor Überschwemmungen haben? Frage mal... Vielen Dank SRF News. Das ist eine wichtige Mitteilung, für diejenigen die es nicht selbst gemerkt haben.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: Starke Niederschläge in der ganzen Schweiz - bauernzeitung.chStarke Niederschläge in der ganzen Schweiz: In den letzten zwei Tagen hat es in der Schweiz flächendeckend und viel geregnet. Auf dem Napf wurde gar ein Rekord für Dezember gemessen.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Ergiebige Niederschläge in den westlichen AlpenZwischen Mittwoch und Donnerstag wird eine stationäre Frontalzone ergiebige Niederschläge vom Unterwallis über das Chablais und die Freiburger Voralpen bis zum Berner Oberland bringen. Eine Warnung…

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: Die Niederschläge der vergangenen Woche zwingen zur Geduld - bauernzeitung.chAktuelles aus dem Ackerbau - Die Niederschläge der vergangenen Woche zwingen zur Geduld: (🔒Abo) Wegen nasser Böden sollte die Getreidesaat vorerst nicht erfolgen. Wichtig ist es nun, die ideale Saatdichte und Unkrautbekämpfungsstrategie je nach…

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Kanton Schwyz: Feuerverbot im Wald und an Waldrändern – fehlende NiederschlägeDie anhaltende Trockenheit und fehlende Niederschläge haben die Brandgefahr in Wäldern und auf Wiesen weiter erhöht. Die lokalen Gewitterregen haben die Waldbrandgefahr nicht massgeblich gemindert.…

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

FM1TODAY: Ostschweizer Gewässerpegel teils immer noch tief: «Es braucht kontinuierliche Niederschläge»Trotz der starken Regenfälle in der vergangenen Woche sind die Pegelstände von Ostschweizer Gewässern immer noch unterdurchschnittlich tief. Dennoch hat sich die Lage etwas entspannt. Langfristig dürfte es aber immer häufiger zu langen Trockenperioden kommen.

Herkunft: fm1today | Weiterlesen »