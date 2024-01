Basel-Stadt setzt sich für Gleichstellung von Transmenschen und non-binären Personen ein

Der Kanton Basel-Stadt lässt die Vorstellung, wonach es nur «Männer» und «Frauen» gibt, hinter sich. Und zwar auf höchster Ebene: in einem Gesetz. Der Kanton soll sich neu auch explizit für die Gleichstellung von Transmenschen, intergeschlechtlichen und non-binären Personen einsetzen – nicht mehr nur für Frauen.

Verlieren die Frauen damit etwas? Und: Ist es wirklich nötig, für so wenige Menschen ein neues Gesetz zu schreiben? Oder wird es die Basler Bevölkerung gar nachhaltig verwirren, wenn beiden Kategorien ihre exklusive Stellung aberkannt wird?Der Mensch müsse sich an den binären Geschlechtern orientieren können, sagt Daniel Albietz.«Die Welt ist nun einmal binär», sagt er bei der Eintretensdebatte auf das Gesetz. «Es handelt sich bei Mann und Frau gewissermassen um die x- und y-Achsen des geschlechtlichen Koordinatensystems.» Wenn sie wegfallen würden, könne sich der Mensch «nicht mehr orientieren und über sein Geschlecht in letzter Konsequenz auch keine Aussagen mehr machen





Das Abwasser der Region Basel lässt Viren-Trends erkennen – nicht mehr nur für CoronaSeit der Corona-Pandemie erhebt das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt Abwasserproben und untersucht sie auf die Covid-19-Viren. Nun bleibt es nicht mehr nur bei Corona. Der Kanton Basel-Stadt untersucht seit der Pandemie das Abwasser auf Coronaviren. Ist die Dichte hoch, ist das ein Indikator, dass eine neue Welle anrollt. Nun teilt der Kanton mit, dass er neu nicht nur die Werte für Covid-19-Viren misst und veröffentlicht, sondern auch für Grippeviren Influenza A und B und das Respiratorische-Synzytial-Virus (RSV). Alle Werte und Informationen zum Abwassermonitoring sind neu auf Virusbestandteile untersucht. Werde das Abwasser des Kantons Basel-Stadt und der sechs Baselbieter Gemeinden Allschwil, Binningen, Birsfelden, Bottmingen, Schönenbuch und Birsfelden, schreibt der Kanton.

