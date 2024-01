EHC Basel verliert gegen HC La Chaux-de-Fonds

Im Duell mit dem Zweiten HC La Chaux-de-Fonds muss sich der EHC Basel daheim mit 1:3 geschlagen geben. Die Westschweizer überholen die Basler damit und sind neuer Leader der Swiss League. Am Ende reichen dem HC La Chaux-de-Fonds zwei Einzelaktionen im Mitteldrittel, um den EHC Basel in der Swiss League vom Tabellenthron zu stossen. Trotz einem kurzen Aufbäumen im finalen Durchgang heisst das Resultat nach der Schlusssirene aus Basler Sicht 1:3.

So haben beide Teams nun 77 Punkte auf dem Konto, die Westschweizer von fünf Direktbegegnungen gegen die Basler jedoch vier gewonnen. Damit reisst auch die beeindruckende Serie des EHC von 16 Heimsiegen am Stück. Wie in den letzten Spielen hatten die Basler auch gegen den letztjährigen Meister mehrere Ausfälle zu kompensieren: So fehlten neben den Langzeitverletzten Santiago Näf und Lucas Bachofner neu auch Noah Fuss und Captain Brett Supinsk





