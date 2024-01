FC Basel hält Bayern München im Testspiel 1:1

Der FC Basel wehrt sich im ersten Testspiel des Jahres gegen den Deutschen Rekordmeister lange stark, geht sogar durch Gauto in Führung und spielt letztlich 1:1. Der FCB zeigt einen eindrücklichen Start ins neue Jahr und spielt gegen den Deutschen Rekordmeister Bayern München, der bereits am kommenden Freitag wieder in der Bundesliga im Einsatz steht und entsprechend mit der besten Besetzung antrat, im ersten Testspiel des Jahres 1:1.

In der ersten Halbzeit liessen die Bayern die Muskeln spielen: Sie hatten knapp 80 Prozent Ballbesitz, deutlich mehr Torschüsse und deutlich mehr Pässe gespielt. Zudem waren sie vor allem zu Beginn im Gegenpressing extrem griffig, weswegen sich die Basler kaum lösen konnten. Und sie kamen durch Kane und Müller zu guten Chancen. Doch das Team von Celestini wurde mit fortschreitender Spieldauer immer mutige





bazonline » / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Basel: Nachfolge für Regierungsratssitz von Beat JansDie Basler SP bereitet sich auf die Nachfolge von Beat Jans vor, der möglicherweise in den Bundesrat gewählt wird. Interessierte konnten sich bis zum 5. Dezember bei der Findungskommission melden.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Baselland gibt keine Gelder an assoziiertes Institut der Uni BaselWider Erwarten gibt Baselland keine Gelder an das assoziierte Institut der Uni Basel. Besorgte Juden hätten sich wegen Laurent Goetschel bei Parlamentariern gemeldet.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Das Abwasser der Region Basel lässt Viren-Trends erkennen – nicht mehr nur für CoronaSeit der Corona-Pandemie erhebt das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt Abwasserproben und untersucht sie auf die Covid-19-Viren. Nun bleibt es nicht mehr nur bei Corona. Der Kanton Basel-Stadt untersucht seit der Pandemie das Abwasser auf Coronaviren. Ist die Dichte hoch, ist das ein Indikator, dass eine neue Welle anrollt. Nun teilt der Kanton mit, dass er neu nicht nur die Werte für Covid-19-Viren misst und veröffentlicht, sondern auch für Grippeviren Influenza A und B und das Respiratorische-Synzytial-Virus (RSV). Alle Werte und Informationen zum Abwassermonitoring sind neu auf Virusbestandteile untersucht. Werde das Abwasser des Kantons Basel-Stadt und der sechs Baselbieter Gemeinden Allschwil, Binningen, Birsfelden, Bottmingen, Schönenbuch und Birsfelden, schreibt der Kanton.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

FC-Basel-Boss David Degen gibt Einblicke in bewegendes JahrIn der neusten Folge des 20-Minuten-Fussballpodcasts «Anderi Liga» ist FC-Basel-Boss David Degen zu Gast – und gibt offene Einblicke wie selten zuvor. Im Gespräch mit 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch spricht der 40-Jährige unter anderem über: Ein bewegendes Jahr 2023

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Wiener Opernball Orchester gibt erstes Konzert in BaselIm Januar gibt das Wiener Opernball Orchester im Stadtcasino Basel sein erstes Konzert. Dahinter steht der in Hochwald lebende Stardirigent Andreas Spörri.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Kanton Baselland: Mehrere Einbrecher verhaftet ++ Riehen: Clubhaus brennt niederHier finden Sie alle wichtigen Informationen der Blaulicht-Organisationen aus den beiden Basel.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »