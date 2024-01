Was künstliche und menschliche Intelligenz miteinander zu tun haben

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde, es wurde viel gelobt, gewarnt und spekuliert. Dieses Buch ist anders: Nüchtern und differenziert geht die Wissenschaftsjournalistin und Philosophin Manuela Lenzen darin der Frage nach, was Intelligenz ist und was sich über die menschliche Intelligenz lernen lässt, indem man sie in künstlichen Systemen nachbaut.

Ein spannender und überraschender Streifzug durch verschiedene Disziplinen, der hilft, die aktuellen künstlichen Systeme wie Chat-GPT einzuschätzen





srfnews » / 🏆 52. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bücher über künstliche Intelligenz als WeihnachtsgeschenkEmpfehlung einiger spannender Bücher über künstliche Intelligenz als Geschenk für den Weihnachtsbaum oder zur Selbstlektüre

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Schweizer Unternehmen und ihre digitale Verantwortung bei Künstlicher IntelligenzDie Stiftung Ethos hat im Rahmen einer Studie die digitale Verantwortung der 50 grössten an der Schweizer Börse kotierten Unternehmen untersucht. Dabei wurde unter anderem untersucht, wie Unternehmen sicherstellen, dass sie künstliche Intelligenz verantwortungsvoll einsetzen und welche Maßnahmen sie ergreifen, um den ökologischen und sozialen Fußabdruck ihrer Technologien zu verringern.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Gerichtsentscheid: SVP-Nationalrat muss für Fake-Video zahlenDer Aargauer SVP-Nationalrat setzte künstliche Intelligenz gegen seine politische Gegnerin aus Basel ein. Jetzt hat ein Gericht in dem aufsehenerregenden Fall entschieden.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Partystimmung in Brüssel: Die EU feiert sich selbstDie EU ist neuerdings Weltmeister in der Regulierung von künstlicher Intelligenz. Der Abschluss der Verhandlungen über den «Artifical Intelligence Act» wird gefeiert. Europa beschränkt sich auf die Definition von Spielregeln anstatt Innovationen zu schaffen.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Verkehrsbehinderungen über Weihnachtsfeiertage und Jahreswechsel erwartetÜber die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel muss wegen des Ferienreiseverkehrs insbesondere auf den Routen in die Wintersportorte mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus gerechnet werden. Auf YouTube stossen Nutzer immer wieder auf Werbevideos für Trading-Plattformen, in denen häufig prominente Persönlichkeiten von kleinen Einsätzen und enormen Gewinnen berichten. Diese Videos werden mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) hinsichtlich Bild und Ton manipuliert. Durch die hohe Bekanntheit der Person will sich die Trading-Plattform falsche Glaubwürdigkeit und Vertrauen erschleichen. In Zeiten allgemein unsicherer Wirtschafts- und Börsenlage ist es schwierig geworden, erworbenes Vermögen zu sichern, geschweige denn zu vermehren. Viele Anleger/innen suchen deshalb verstärkt nach stabilen (z. B. Gold, Immobilien) und neuartigen Anlageformen, die auch in Krisenzeiten hohe Rendite versprechen, wie z. B. Kryptowährungen

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Verkehrskontrolle Binnigerstrasse: Drei Fahrzeuglenkende haben zu viel getrunkenIm Rahmen der Aktion «Via» kontrolliert die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Zeit vor und nach Weihnachten bei Verkehrskontrollen verstärkt insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeuglenkenden.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »