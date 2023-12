Baselland gibt keine Gelder an assoziiertes Institut der Uni Basel

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieWider Erwarten gibt Baselland keine Gelder an das assoziierte Institut der Uni Basel. Besorgte Juden hätten sich wegen Laurent Goetschel bei Parlamentariern gemeldet.Am Mittwochabend, am ersten Tag der Baselbieter Budgetdebatte, ereignet sich im Landrat Aussergewöhnliches.

Zur grossen Kontroverse führen diesmal nicht wie bei vergangenen Diskussionen Wünsche nach Prämienverbilligungen und Reallohnerhöhungen für das Staatspersonal – obwohl beide SP-Anträge deutlich abgelehnt werden. Diesmal dominiert im Rat ein anderes Thema: der Nahostkonflikt. Genauer: das Pogrom der Hamas auf Israel vom 7. Oktober. Der Grund: Ab dem kommenden Jahr hätte der Kanton Baselland die in Basel beheimatete Friedensstiftung Swisspeace finanziell unterstützen sollen, wie im neusten Aufgaben- und Finanzplan gefordert wird. Die Regierung wollte dem assoziierten Institut der Universität Basel jährlich 100’000 Franken zukommen lasse





bazonline » / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eine Million Tonnen Bauschutt: Baselland kurbelt Recycling mit staatlichen Gebühren anMit einer deutlichen Mehrheit will das Volk, dass das Deponieren von Bauschutt teurer wird. Umweltdirektor Isaac Reber ist erleichtert.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Uni-Präsidentin tritt nach Antisemitismus-Vorwürfen zurück – Frage nach Völkermord löste Eklat ausDer Streit über den Konflikt in Nahost wird auch an den Universitäten in den USA ausgetragen. Die Präsidentinnen dreier Elite-Unis geraten durch Äusserungen zum Antisemitismus an Hochschulen enorm unter Druck. Nun zieht eine von ihnen Konsequenzen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Kritik an iranischer Gastprofessorin an der Uni ZürichDie «NZZ am Sonntag» hat enge Verbindungen von Saida Mirsadri zum iranischen Regime offengelegt. Trotzdem ist Mirsadri im Herbstsemester Gastprofessorin am Religionswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Mehr Jobs beim Kanton?: Grosse Sorge wegen Baselbieter StaatswachstumBaselland plant, auf den Verwaltungen weitere Stellen zu schaffen. Die FDP ist skeptisch, die SP widerspricht.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Eritreischer Botschafter und Anhänger von «Eri Blood» versammeln sich in Grellingen und rufen zur Gewalt aufIn der Gemeinde Grellingen im Kanton Baselland versammelten sich am Samstag Vertreter des eritreischen Diktators, um zur Gewalt gegen geflüchtete Menschen aufzurufen. 300 Regime-Gegner stürmten die Baselstrasse. Die Polizei sperrte das Gebiet grossräumig ab.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Eritrea-Festival in Grellingen löst Grosseinsatz der Polizei aus – 300 Regime-Gegner stürmen KantonsstrasseIn der Gemeinde Grellingen im Kanton Baselland versammelten sich am Samstag Vertreter des eritreischen Diktators, um zur Gewalt gegen geflüchtete Menschen aufzurufen. 300 Regime-Gegner stürmten die Baselstrasse. Die Polizei sperrte das Gebiet grossräumig ab.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »