Wiener Opernball Orchester gibt erstes Konzert in Basel

Im Januar gibt das Wiener Opernball Orchester im Stadtcasino Basel sein erstes Konzert. Dahinter steht der in Hochwald lebende Stardirigent Andreas Spörri.Am 13. Januar gibt das Wiener Opernball Orchester in Basel sein erstes Konzert. Grosse Gefühle sind garantiert. Dahinter steht der in Hochwald lebende Stardirigent Andreas Spörri.Andreas Spörris Wesen ist ganz von der Begeisterung für Musik beseelt.

Sein Lebenslauf spricht für sich: Er dirigierte Orchester mit internationaler Ausstrahlung von Kairo über St. Petersburg bis nach Wien und ist Intendant und Künstlerischer Leiter diverser Festivals und Konzertreihen – national wie international. 2020 verlieh ihm der Kanton Solothurn den «Preis für Musik». Nun kommt das Wiener Opernball Orchester, dessen Erster Gast- und stellvertretender Chefdirigent Spörri ist, ans Rheinknie und bringt die «Goldene Zeit» der Wiener Musik ins Stadtcasino Base





bzBasel » / 🏆 41. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Shane MacGowan in Zürich: Wildes Spektakel, und nach 7 Songs war SchlussEr war noch keine 30 und gesundheitlich völlig hinüber: Der diese Woche verstorbene Sänger gab mit den Pogues in Zürich ein ekstatisches, trunkenes Konzert.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Christian Pilnacek: Österreichs Justizministerium im SkandalDer ehemalige höchste Beamte im Wiener Justizministerium, Christian Pilnacek, steht für politische Verwerfungen und wirft Fragen zur Gewaltenteilung und dem Rechtsstaat in Österreich auf. Pilnacek nahm sich das Leben, nachdem er betrunken bei einer Geisterfahrt auf der Autobahn gestoppt wurde.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Immobilien- und Einzelhandels-Holding Signa beantragt InsolvenzverfahrenDie Immobilien- und Einzelhandels-Holding Signa des österreichischen Investors René Benko ist zahlungsunfähig. Am Mittwoch beantragte sie ein Insolvenzverfahren in am Wiener Handelsgericht. Das insolvente Firmenimperium des österreichischen Investors René Benko reicht auch in die Schweiz: Er ist Mitbesitzer der Globus-Kaufhäuser und steht bei Julius Bär mit 600 Millionen Franken in der Kreide. Die Krise bei der Signa Holding des Tiroler Immobilieninvestors René Benko verschärft sich: Sie musste am Mittwoch am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag einreichen. Ausserdem hält sein Firmenimperium über 600 Millionen Franken an Krediten der Privatbank Julius Bär. Welche Auswirkungen die Pleite der Signa Holding auf das gesamte Firmengeflecht haben wird, ist derzeit noch unklar. Das Imperium besteht aus über 1000 ineinander verschachtelte Gesellschaften, Untergesellschaften und Einzelimmobilien. In der Schweiz ist neben dem Warenhaus Globus auch die Bank Julius Bär von der Entwicklung betroffen. Noch halten sich die Auswirkungen aber in Grenzen.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Börsen-Ticker : SMI steht vorbörslich höher - Dollar weiter auf Talfahrt - US-Bondrenditen geben deutlich nachDer Schweizer Aktienmarkt steuert auf einen gehaltenen Start zu. Die sinkenden Bondrenditen lassen Investoren zuversichtlicher werden.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Saudis, Anwälte, Blumenhändler: Wo Signa überall in der Kreide stehtDer Insolvenzantrag der Signa Holding gibt einen gewissen Einblick in die verwirrenden Strukturen des Immobilien- und Einzelhandelsimperium von René Benko.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

– Chanel-Miteigentümer steht an der SpitzeGérard Wertheimer löst nach 21 Jahren die Familie Kamprad an der Spitze der Reichstenliste ab. 2023 gibt es viele Neuzugänge.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »