Silêncio e postura distante pioram crise após show de Taylor Swift no Brasil

Silêncio da cantora e postura distante e confusa da produtora nacional T4F pioram a crise, que está longe de ser resolvida. Muito já foi dito desde o pesadelo da noite de sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro, quando o aguardado primeiro show deno Brasil se transformou em palco de horrores. A sequência do ocorrido se revelou também assustadora: desde então, se impôs um silêncio assustador por parte dos responsáveis diretos e indiretos da estrutura caótica que culminou em mais de 1.

000 pessoas desmaiadas de calor — e na, de 23 anos. Não, não foram suficientes os comunicados liberados pela empresa T4F, que não demonstram a humanidade necessária, muito menos uma postura mais incisiva sobre como os próximos shows serão diferentes. Não houve, aliás, ninguém no sábado, 18, para subir no palco e avisar os fãs já dentro do estádio que aquele show seria adiado: os presentes souberam da notícia pelas redes sociais da cantora. E Taylor não sai incólume diante das crítica





