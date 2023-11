Logitech G fala sobre desafios de atuar no mercado brasileiro

Com mais de uma década atuando no mercado nacional, a Logitech já é uma veterana para os brasileiros. Inclusive, a subsidiária gamer da marca – a Logitech G – acabou virando referência de qualidade, apesar da fama de ter produtos não tão baratos assim. Em uma oportunidade exclusiva, o TecMundo conversou com executivos da empresa suíça sobre os desafios de se atuar no Brasil, quais os periféricos “queridinhos” por aqui e outros assuntos.

Começando sobre a questão do preço, os representantes defendem que os valores praticados por aqui carregam todas as dificuldades trazidas por um cenário econômico complicado. Para falar sobre o assunto, Jairo Rozenblit, CEO da Logitech Brasil, contou sobre um caso interno. De acordo com ele, o novo head de finanças da marca, que trabalha no Japão, ficou perplexo quando começou a ouvir sobre questões de formação de preço, carga tributária e logística no Brasi





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Logitech está ‘lutando’ para trazer Logitech G Cloud ao Brasil, dizem executivosO Logitech G Cloud é um console que roda exclusivamente jogos pela nuvem e estão sendo feitos estudos para analisar se o console rodaria no Brasil; confira!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

ONU cria órgão para discutir regulamentação dos serviços de IAPainel será compostos por acadêmicos, executivos da indústria e representantes de 33 países

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Chefe da ONU cria grupo consultivo sobre inteligência artificialPainel será compostos por acadêmicos, executivos da indústria e representantes de 33 países

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »

Ranking 'FT': veja quais são os melhores MBAs Executivos do mundoLista traz um curso oferecido no Brasil e mostra também que caiu a parcela de alunos que recebem auxílio da empresa para fazer os programas

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Executivos da 777 estão no Rio de Janeiro para acompanhar Vasco x Fortaleza, em São JanuárioJosh Wander, da 777 Partners, e Don Dransfield, CEO da 777 Football Group, estarão em São Januário para acompanhar o jogo entre Vasco e Fortaleza.

Fonte: Lance! - 🏆 23. / 22,5 Consulte Mais informação »

Quanto ganham os executivos de private equity e venture capital no BrasilGuia salarial reuniu dados de 305 profissionais do mercado, em 22 cargos

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »