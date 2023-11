Qual a previsão do tempo para os shows da Taylor Swift no Brasil?

Historicamente, a média de chuva para novembro em São Paulo é de 149 mm e 15 dias com chuva. No Rio de Janeiro, a média é de 131 mm e 10 dias com chuva, segundo informações da Climatempo. Para este ano, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuva acima da média na região Sudeste — que abriga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

