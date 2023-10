Novo lote de ingressos para shows de Taylor Swift no Brasil é liberado

Na noite da última quinta-feira (26), um novo lote de ingressos foi liberado para os shows da cantora Taylor Swift no Brasil. No site oficial da Tickets for Fun, fãs encontraram novos ingressos para quase todos os setores dos shows que acontecerão em São Paulo e no Rio de Janeiro. O preço dos ingressos varia de R$240 a R$1050.

Taylor Swift se apresenta com a 'The Eras Tour' nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26 do mesmo mês, no Allianz Parque, na capital paulista. As apresentações dessa turnê reúnem os principais sucessos de cada álbum da carreira da cantora e terão shows de abertura de Sabrina Carpenter. Nas redes, internautas comentaram sobre a nova leva de ingressos: https://twitter.

