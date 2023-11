'Taylor Swift: The Eras Tour': filme-concerto estreia no Brasil; saiba o que esperar

"A principal coisa que estamos tentando fazer é fornecer ao público do teatro o melhor lugar da casa", disse John Ross, o mixador de regravação em "The Eras Tour" ao NYT. "Se você fosse a um show e conseguisse o lugar premium, esse é o meu trabalho, transmitir essa imagem de forma sonora e situacional.

Mas, Akerlund acrescenta, que o filme do show pode ter valor se for visto de uma maneira diferente. "Você pode fazer dele uma experiência igualmente boa", disse ele. "Mas tem que ser uma experiência cinematográfica ou fílmica, em vez de tentar competir com a experiência ao vivo."

Em outras palavras, o tom do ambiente é essencialmente aplicado como um filtro aos sons brutos gravados do artista no palco.

“Demorou menos de 24 horas para o filme da Taylor Swift The Eras Tour quebrar o recorde da AMC nos EUA de maior receita de vendas de ingressos durante um único dia, nos 103 anos de história da AMC”, disse a AMC na época.

