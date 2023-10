Taylor Swift lança álbum “1989 (Taylor’s Version)”, com cinco faixas inéditas

A cantora norte-americana Taylor Swift, lançou nesta sexta-feira (27), a regravação de seu álbum "1989", agora intitulado "1989 (Taylor's Version)". Contendo 21 faixas, os fãs da loirinha poderão escutar as músicas que fazem sucesso desde 27 de outubro de 2014, há exatos 9 anos.

Para ser bem sincera, essa é a minha regravação favorita que já fiz até agora, porque as 5 faixas do 'From The Vault' são insanas. Não acredito que elas tenham sido deixadas para trás", disse a diva pop. https://www.instagram.

