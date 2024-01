Rebeldes Houthis intensificam ataques a navios no Mar Vermelho

Os rebeldes Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, estão intensificando os seus ataques a navios no Mar Vermelho, que dizem ser uma vingança contra Israel pela sua campanha militar em Gaza. Os ataques forçaram algumas das maiores companhias marítimas e petrolíferas do mundo a suspender o trânsito através de uma das rotas comerciais marítimas mais importantes do mundo, o que poderia potencialmente causar um choque na economia global.

Acredita-se que os Houthis tenham sido armados e treinados pelo Irã, e há receios de que os seus ataques possam transformar a guerra de Israel contra o Hamas em um conflito regional mais amplo. Veja o que sabemos sobre os Houthis e por que eles estão se envolvendo na guerra. Quem são os Houthis? O movimento Houthi, também conhecido como Ansarallah (Apoiadores de Deus), é um dos lados da guerra civil iemenita que já dura quase uma década. Surgiu na década de 1990, quando o seu líder, Hussein al-Houthi, lançou o “Juventude que Acredita”, um movimento de renascimento religioso para uma subseita secular do islã xiita chamada Zaidism





