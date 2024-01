Estados Unidos e Reino Unido lançam ataques contra alvos no Iêmen

A guerra no Oriente Médio se expandiu definitivamente. Estados Unidos e Reino Unido lançaram ataques contra alvos no Iêmen relacionados com as milícias houthis, no primeiro grande ato de retaliação desde que em outubro esses grupos apoiados pelo Irã começaram a hostilizar os navios mercantes no Mar Vermelho. Washington advertiu que esse tipo de medida poderia se repetir se os atos hostis dos rebeldes iemenitas continuarem.

Em comunicado, o presidente Joe Biden indicou que os ataques 'ocorrem em resposta direta aos ataques sem precedentes dos houthis contra navios mercantes internacionais no Mar Vermelho, incluindo o uso pela primeira vez na história de mísseis balísticos antinavio'. 'Esses ataques têm colocado em perigo pessoal militar americano, marinheiros civis e nossos parceiros, têm ameaçado o comércio e a liberdade de navegação', acrescenta. Segundo o inquilino da Casa Branca, navios de mais de 50 países foram afetados nos 27 ataques perpetrados até o momento pelos grupos rebeldes iemenitas





