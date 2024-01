Rebeldes Houthi intensificam ataques a navios no Mar Vermelho

Os rebeldes Houthi do Iêmen, apoiados pelo Irã, estão intensificando os seus ataques a navios no Mar Vermelho. Eles dizem ser uma vingança contra Israel pela sua campanha militar em Gaza. Os ataques forçaram algumas das maiores companhias marítimas e petrolíferas do mundo a suspender o trânsito através de uma das rotas comerciais marítimas mais importantes do mundo, o que poderia potencialmente causar um choque na economia global.

Acredita-se que os Houthis tenham sido armados e treinados pelo Irã, e há receios de que os seus ataques possam transformar a guerra de Israel contra o Hamas em um conflito regional mais amplo. No dia 11 de janeiro de 2024, os Estados Unidos e o Reino Unido começaram a realizar os primeiros ataques contra alvos ligados aos Houthis no Iêmen, segundo disseram quatro autoridades à CNN. Caças e mísseis Tomahawk foram usado para realizar os ataques. Está é a primeira ofensiva contra o grupo apoiado pelo Irã desde que ele começou a atacar navios internacionais no Mar Vermelho no final de 202





