Aviões dos EUA e do Reino Unido atacam rebeldes houthis no Iêmen

Aviões dos Estados Unidos e do Reino Unido atacaram mais de 60 alvos dos rebeldes houthis no Iêmen nesta madrugada. Esta é a primeira operação militar em território iemenita desde que, em outubro, essa milícia fundamentalista aliada do Irã e do Hamas anunciou a abertura de uma 'terceira frente' no Mar Vermelho contra Israel com o objetivo declarado de forçá-lo a acabar com a guerra em Gaza e permitir a entrada de ajuda humanitária no enclave palestino.

A escalada contra esses rebeldes, cujos ataques a navios mercantes ameaçam o tráfego marítimo em direção ao Canal de Suez, confirma uma extensão regional - até agora contida - desse conflito. Os insurgentes iemenitas ameaçaram responder ao ataque. A Rússia, por sua vez, pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para abordar a ofensiva militar liderada por Washington. Essas são as chaves para entender quem são esses milicianos e por que Washington os atacou no Iêmen nesta sexta-feira





