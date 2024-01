Ataques relatados na capital e no porto dos houthis no Mar Vermelho

Foram relatados ataques na capital, Sanaa, e na cidade de Al Hodaydah, reduto portuário dos houthis no Mar Vermelho. Os alvos incluem centros logísticos, sistemas de defesa aérea e depósitos de armas. Em um comunicado, o presidente americano Joe Biden disse que os ataques "são uma resposta direta aos ataques houthis sem precedentes contra navios internacionais no Mar Vermelho – incluindo a utilização de mísseis antinavio pela primeira vez na história.

" 'Querem a terra sem palestinos': o medo na Cisjordânia com a escalada da violência de colonos judeus Os houthis apoiam o Hamas no conflito contra Israel iniciado em 7 de outubro e avisaram que atacariam todos os navios com destino ao território israelense que passassem por sua costa. Os houthis, que desde 2015 lutam pelo controle total do Iêmen, já lançaram vários mísseis e drones contra navios de carga. Após os ataques de quinta, autoridades houthis alertaram que os EUA e o Reino Unido "pagarão um preço alto" por esta "agressão flagrante





