Equador: megaoperação militar para transferir líder de quadrilha acusado de ameaçar candidato assassinado

Concedido pelo governo local aos milhares de militares destacados durante dias no país, onde a grande escalada de violência levou o presidente, Daniel Noboa, a declarar. Na quinta-feira (11/1), a Assembleia Nacional apoiou por unanimidade essa intervenção, que havia sido proposta pelo presidente dois dias antes.

Já em dezembro, o Congresso do país votou a favor da reforma da Constituição – que incumbe aos militares a defesa da soberania e da integridade territorial e à polícia a ordem pública interna – para que as Forças Armadas também apoiem o combate ao crime e às drogas. Equador: a megaoperação militar para transferir líder de quadrilha acusado de ameaçar candidato assassinado. E no resto da América Latina isso também não é novidad





Violência sem precedentes no Equador deixa pelo menos dez mortosA onda de violência sem precedentes desencadeada por organizações criminosas no Equador deixou pelo menos dez pessoas mortas na terça-feira. O presidente do Equador, Daniel Noboa, editou um decreto declarando a existência de um conflito armado interno em nível nacional e ordenando que as forças militares atuem para desmantelar grupos do crime organizado transnacional.

Onda de violência explode no Equador e presidente declara estado de exceçãoUma onda de violência explodiu no Equador e o presidente do país, Daniel Noboa, declarou um estado de exceção de 60 dias. Organizações criminosas realizaram ataques e sequestros, resultando em mortes. O confronto entre as autoridades e as organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas se intensificou.

A evolução das gangues por trás da onda de violência no EquadorCriminosos hoje fazem o território nacional de refém, não muito diferente do que Pablo Escobar fez com a Colômbia nos anos 1990

Irmão de brasileiro sequestrado no Equador diz que enviou US$ 500 para bandidosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Jovem ameaça jornalista com espingarda em universidade no EquadorEnquanto um jovem fazia uma transmissão ao vivo apontando uma espingarda para o jornalista José Luis Calderón, a cerca de 3 quilômetros de distância, na sede da Universidade de Guayaquil, outro grupo ameaçava com a mesma violência professores e estudantes, que imploravam que a polícia abandonasse o local.

Níveis históricos de insegurança no EquadorPaís apresenta níveis históricos de insegurança, com invasões armadas em estúdio de TV e universidade. Presidente reconhece que compra de barcos-prisão não é solução para a situação grave do país. Fito, líder de facção criminosa, foge da prisão.

