Níveis históricos de insegurança no Equador

País apresenta níveis históricos de insegurança, que chegam a 40 homicídios por 100 mil habitantes; na terça-feira, um estúdio de TV e uma universidade foram invadidos por homens armados. Forças de segurança equatorianas entram nas instalações do canal de televisão TC do Equador depois que homens armados invadiram o estúdio, em Guayaquil.

A compra de barcos-prisão para colocar os líderes de gangues que operam nas prisões do país a 130 km da costa no Pacífico foi uma promessa de campanha do presidente Daniel Noboa, que disse já ter adquirido três navios que poderiam chegar ao em sete ou oito meses. Embora essa tenha sido a medida de segurança mais divulgada durante sua campanha, o mandatário agora reconhece que não é a solução para a grave situação pela qual o país está passando. Quem é Fito, líder da maior facção criminosa do Equador que fugiu da prisão e fez país decretar estado de exceção





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Procura-se o fugitivo mais perigoso do EquadorAdolfo Macías, conhecido como ‘Fito’, é agora o fugitivo mais perigoso do Equador após sua fuga da prisão, onde comandava a principal gangue criminosa de um país mergulhado na violência.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Equador em guerra? Por que país declarou 'conflito armado interno' após múltiplos ataques de criminososCriminosos rendem jornalistas ao vivo no Equador; país vive 'conflito armado interno'

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Homens armados invadem transmissão ao vivo de emissora pública no EquadorPolícia foi encaminhada ao local; outros meios de comunicação ordenaram o fechamento de portas e evacuaram funcionários

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

À CNN, Bolsonaro fala em saia justa entre Lula e Milei, rebate Janja e vê possibilidade de concorrer em 2026Ex-presidente foi a Buenos Aires para acompanhar a posse do novo presidente da Argentina

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Autoridades se reúnem no Congresso Nacional para ato Democracia InabaladaConvocadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as principais autoridades da República estão reunidas nesta segunda-feira (8/1) no Congresso Nacional para o ato Democracia Inabalada, que marca o aniversário de um ano dosNaquele dia, milhares de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), insatisfeitos com a eleição e posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT),O ato no Congresso conta, além de Lula e seus ministros, com o presidente do Senado (Rodrigo Pacheco), governadores de Estado e ministros do STF, como Luís Roberto Barroso (presidente da Corte) e Alexandre de Moraes (presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral).'Metrô no céu': maior teleférico do mundo é transporte público essencial em bairros de La PazNo entanto, governadores aliados de Bolsonaro não devem comparecer, diferentemente do que ocorreu no ato realizado no Palácio do Planalto no dia seguinte aos ataques, em que ficou marcada a forte união contra os extremistas

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

A irmã do presidente eleito é a 'grande arquiteta' por trás do projeto políticoA irmã do presidente eleito é a 'grande arquiteta' por trás do projeto político. Ela estará oficialmente no governo como secretária-geral da Presidência.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »