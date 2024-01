Nueva ola de ataques de Estados Unidos contra objetivos de la milicia hutí en Yemen. Un día después de la acción militar de las fuerzas británicas y estadounidenses contra el grupo rebelde respaldado por Irán, las tropas de EE UU han llevado a cabo un segundo golpe, aunque de dimensiones mucho más reducidas. Esta vez, según ha informado un alto mando militar, se han centrado en unas instalaciones de radar.

Washington había advertido tras la acción del jueves de que no dudaría en “tomar más medidas” si los hutíes no dejaban de hostigar a los buques mercantes que atraviesan el mar Rojo, por donde pasa alrededor del 15% del tráfico marítimo mundial según cálculos estadounidenses. En declaraciones a la prensa mientras visitaba Pensilvania, el propio presidente Joe Biden había reiterado que ordenaría nuevos ataques si continuaban las acciones hostiles del grupo rebelde. “Nos aseguraremos de responder a los hutíes si continúan este comportamiento indignante”, había señalad





elpais_brasil » / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Estados Unidos y el Reino Unido atacan objetivos en Yemen en respuesta a los hutíesEstados Unidos y el Reino Unido lanzan un ataque contra objetivos en Yemen en respuesta a los hutíes. Washington insiste en que no busca un enfrentamiento directo y promete tomar más medidas si es necesario para proteger la navegación.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Estados Unidos e Reino Unido lançam ataques contra alvos no IêmenEstados Unidos e Reino Unido lançaram ataques contra alvos no Iêmen relacionados com as milícias houthis, em retaliação aos ataques dos rebeldes iemenitas a navios mercantes no Mar Vermelho.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Donald Trump y el debate sobre la democracia en Estados UnidosEl artículo habla sobre las últimas semanas de Donald Trump y la batalla legal para impedirle presentarse a las elecciones presidenciales, lo que ha generado un debate sobre la democracia en Estados Unidos.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

España defiende una nueva operación de la UE para proteger buques en el mar RojoEspaña defiende que la Unión Europea ponga en marcha una nueva operación para apoyar a Estados Unidos en la protección de los buques que navegan por el mar Rojo de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, y rechaza que esta misión se encomiende a la Operación Atalanta, creada en 2008 para luchar contra la piratería en las costas de Somalia, según fuentes gubernamentales.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Chile rechaza la propuesta de nueva Constitución y mantiene la vigente desde 1980El 55% de la ciudadanía chilena votó en contra de la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del domingo 17, manteniendo así la Carta Fundamental vigente desde 1980. A pesar de las 70 reformas que ha tenido desde 1989, la mayoría en democracia, la Constitución sigue siendo la misma impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

La UE propone crear una nueva misión naval especial de seguridad para patrullar el mar RojoLa UE propone crear una nueva misión naval especial de seguridad para patrullar el mar Rojo ante los ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, que han asegurado que continuarán con su campaña en una de las vías marítimas cruciales del mundo hasta que Israel ponga fin a la ofensiva contra Hamás en la franja de Gaza.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »