Chile rechaza la propuesta de nueva Constitución y mantiene la vigente desde 1980

La de Chile ha sido una vuelta más que larga, que ha implicado dos procesos constitucionales en cuatro años, para volver al mismo punto. Porque, tras el plebiscito de este domingo 17, la opción en contra a la propuesta de nueva Constitución ha sido respaldada en las urnas por más del 55% de la ciudadanía ante un 44 % que estuvo por el a favor, con el 96 % escrutado.

Es un resultado que implica que sigue vigente la Carta Fundamental que rige desde 1980, impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero que ha tenido 70 reformas desde 1989, la mayoría de ellas en democracia. Incluso, desde 2005 esta Carta Magna, con 168 artículos en 15 capítulos, lleva la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006). “Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile”, dijo el exmandatario cuando se publicaron, en agosto de ese año, las 58 reformas en el Diario Oficia





