La UE propone crear una nueva misión naval especial de seguridad para patrullar el mar Rojo ante los ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, que han asegurado que continuarán con su campaña en una de las vías marítimas cruciales del mundo hasta que Israel ponga fin a la ofensiva contra Hamás en la franja de Gaza.

La nueva misión para proteger a los buques de los golpes de misiles y drones, ante la cada vez más grave escalada en la zona, colaboraría con Guardián de la Prosperidad, creada por Estados Unidos —con la que compartiría información secreta—, y con otros aliados. Pero sería independiente, según la propuesta confidencial enviada por el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) a los Estados miembros, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La nueva misión podría costar unos 5,1 millones de euros al añ





