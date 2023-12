Israel intensifica bombardeios na Faixa de Gaza

Israel prosseguiu com os bombardeios na Faixa de Gaza nesta terça-feira (26), depois de anunciar que pretende intensificar ainda mais sua ofensiva, até “desmilitarizar” e “desradicalizar” o território palestino governado pelo movimento islamista Hamas. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, 241 pessoas morreram nas últimas 24 horas em bombardeios israelenses. Em Khan Yunis, no sul de Gaza, era possível observar a fumaça provocada pelos bombardeios.

O Exército israelense anunciou que visou, nas últimas horas, a mais de 100 alvos, incluindo acessos a túneis e posições militares do Hamas, em particular em Jabalia, no norte, e em Khan Yunis. “O Hamas deve ser destruído, Gaza deve ser desmilitarizada, e a sociedade palestina deve ser desradicalizada. Estes são os três requisitos para a paz entre Israel e seus vizinhos palestinos em Gaza”, escreveu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um artigo publicado no Wall Street Journa





