Turismo de experiência: guias locais oferecem passeios únicos em suas cidades

Uma nova profissão se consolida no Brasil, na esteira do crescimento de plataformas digitais de serviços e do turismo desde a pandemia: a dos guias de experiências locais. São pessoas que se cadastram em aplicativos como Airbnb Experience e Viator, do TripAdvisor, para comercializar passeios únicos em suas cidades, pouco comuns nos pacotes convencionais de turismo.

É como ter um “amigo local” num destino desconhecido, que apresenta atrações frequentadas só pelos nativos e afasta de roubadas, mas com a diferença de que é preciso pagar pela companhia dele. Os guias de experiências lideram visitas a restaurantes e botecos, museus e obras de arte ao ar livre, trilhas e vistas de ângulos inusitados e até o acesso a festas





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

São Paulo: uma cidade de diversidade e turismoSão Paulo é a maior cidade do Hemisfério Sul e possui uma diversidade cultural e gastronômica incrível. Com uma população de 11,4 milhões de pessoas, a cidade oferece a oportunidade de viajar pelo Brasil e pelo mundo sem sair do município. A capital paulista ganhou uma temporada especial do CNN Viagem & Gastronomia, onde serão mostrados os quatro cantos da cidade.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Seguradora Mapfre possui apólice de seguro rural para propriedade onde indígenas foram resgatados de trabalho escravoA seguradora espanhola Mapfre confirmou à Repórter Brasil que possui uma apólice de seguro rural ativa para uma propriedade onde sete indígenas, incluindo uma criança e um adolescente, foram resgatados de trabalho escravo em Dourados, em Mato Grosso do Sul. A empresa informou que"abriu procedimento interno após a operação" de fiscalização de autoridades, concluída em novembro, e que"tomará as medidas cabíveis" caso seja comprovada alguma irregularidade.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Lei Maria da Penha: uma luta pela proteção das vítimas de violência domésticaEm 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria Da Penha. A lei foi promulgada após a luta de Maria da Penha Maia Fernandes para condenar seu agressor e transformou a vida das mulheres de todo o país, estabelecendo medidas protetivas e aumentando as penalidades para agressores.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Revitalização da Praça São Salvador causa revolta em moradoresAs muretas da Praça São Salvador, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, estão sendo cimentadas durante uma obra de revitalização, causando revolta nos moradores e comerciantes.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Usuários de planos de saúde individuais são notificados sobre exclusão de dependentesOperadora de planos de saúde propõe a exclusão de beneficiários que atingiram a maioridade e não comprovam vínculo de dependência financeira. Segurados estão apreensivos com a situação.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Um homem sem-teto e uma viúva rica: amor ou algo mais sombrio?Carolyn Holland tinha 80 anos e morava num belo bairro à beira-mar quando conheceu David Foute, um homem 23 anos mais novo. Em poucas semanas, eles viraram um casal, deixando a família de Carolyn alarmada.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »