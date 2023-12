Exército de Israel expande operações no sul da Faixa de Gaza

O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, tenente-general Herzi Halevi, afirmou neste domingo (3) que suas tropas estão expandindo suas operações contra 'Lutamos forte e exaustivamente no norte da Faixa, e agora estamos fazendo isso no sul', declarou Halevi, após nas últimas horas ter sido ordenada a evacuação de vários bairros da cidade de Khan Younis, no sul, de onde muitas pessoas estão se deslocando agora para a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito.

Nas últimas horas surgiram nas redes sociais informações e imagens ainda não verificadas em que tanques israelenses são vistos em combate na parte sul da Cidade de Gaza e na parte norte de Khan Younis. Na sua coletiva de imprensa diária, o porta-voz do Exército israelense, contra-almirante Daniel Hagari, confirmou que as tropas estão expandindo sua ofensiva terrestre por 'todas as áreas da Faixa', quando integrantes desse grupo espalharam o terror em território israelense, massacrando 1.200 pessoas e sequestrando outras 240, que foram levadas para cativeiros subterrâneos em Gaza





portalR7 » / 🏆 11. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Faixa de Gaza dividida: Exército de Israel afirma ter separado norte e sul do territórioForças de Defesa de Israel cercaram a cidade de Gaza, onde afirmam ser a fortaleza do grupo radical islâmico Hamas

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Guerra Israel-Hamas: número de mortos na Faixa de Gaza se aproxima de 10 milGuerra Israel-Hamas: número de mortos na Faixa de Gaza se aproxima de 10 mil

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Faixa de Gaza volta a ficar sem internet e maior provedor da região culpa IsraelA Paltel informou a 'interrupção completa' dos serviços de comunicação

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Israel diz que dividiu Faixa de Gaza em duas partesPorta-voz militar israelense afirma ainda que tropas do país alcançaram até a costa do enclave ao sul da Cidade de Gaza, que estaria completamente cercada. Aumenta a tensão na fronteira com o Líbano

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

CNN entra na Faixa de Gaza e mostra avanço das tropas de Israel; veja vídeoRepórter da CNN integra o seleto grupo de jornalistas que acompanham as forças israelenses dentro do território palestino

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Hamas perde controle total da Faixa de Gaza após novo bombardeio de IsraelNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »