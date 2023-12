Exército de Israel mantém ofensiva contra o Hamas em Gaza

O Exército de Israel manteve, nesta sexta-feira 22, sua ofensiva terrestre e aérea contra o Hamas na Faixa de Gaza, cuja situação catastrófica levou o Conselho de Segurança da ONU a exigir o fornecimento de ajuda humanitária 'em grande escala' e 'sem obstáculos' para o território palestino. A resolução, cuja votação passou por vários adiamentos para evitar um veto dos Estados Unidos, foi aprovada por 13 votos a favor, nenhum contra e duas abstenções (Rússia e Estados Unidos).

O texto 'exige a todas as partes que autorizem e facilitem a entrega imediata, segura e sem obstáculos de assistência humanitária em grande escala' para Gaza e 'criar as condições para um cessar duradouro das hostilidades'. Para evitar um veto dos americanos, a resolução não menciona o 'cessar urgente e duradouro das hostilidades' que constava do texto inicial, nem a 'suspensão urgente das hostilidades' que a Rússia propôs incluir em uma emenda, bloqueada por Washingto





