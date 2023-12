O sucesso de Botsuana em meio às mazelas da África

O país apontado como exemplo de sucesso em meio a mazelas da África Quando o serviço sul-africano da BBC noticiou a independência de Botsuana em setembro de 1966, o país foi descrito como um 'vasto deserto sem estradas', com uma população de agricultores devastada pela seca e pela fome. Na época, a nação tinha apenas 12 quilômetros de estradas pavimentadas, poucos hospitais e a maioria das pessoas dependia do gado e da agricultura de subsistência.

Com cerca de 2,6 milhões de habitantes, a ex-colônia britânica é a mais antiga democracia multipartidária africana e está entre as 5 nações mais desenvolvidas da África Subsaariana, de acordo com o Gaborone, a capital do país, é descrita como uma cidade de ruas limpas e ordenadas, com trânsito que flui facilmente e um centro repleto de modernos edifícios. As taxas de pobreza também despencaram nessas quase seis décadas. Enquanto em na década de 80 cerca de 59% da população vivia abaixo da linha da extrema pobreza, em 2015 esse número caiu para 15





