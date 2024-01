Tensão e incerteza aumentam nas regiões do Mar Vermelho e do Chifre da África

La tensión y la incertidumbre en las regiones del mar Rojo y del Cuerno de África crecen rápidamente por una combinación de movimientos militares, amenazas al comercio marítimo mundial, disputas territoriales, maniobras diplomáticas y crisis humanitarias que acercan al abismo a ese pequeño pero preciado espacio estratégico.

El riesgo de escalada ha aumentado significativamente después de que, la madrugada de este viernes, Estados Unidos y el Reino Unido atacaran por mar y aire objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen, en un intento de reducir sus capacidades militares, según Washington, que desde diciembre lidera una fuerza naval internacional desplegada en el sur del mar Rojo, en la que España ha declinado participar. Desde noviembre, la milicia fundamentalista yemení amenaza a los buques que transitan por esas aguas transportando alrededor del 12% del comercio mundial a través del canal de Sue





Rebeldes Houthi intensificam ataques a navios no Mar VermelhoOs rebeldes Houthi do Iêmen, apoiados pelo Irã, estão intensificando os seus ataques a navios no Mar Vermelho, em retaliação à campanha militar de Israel em Gaza. Os ataques estão causando impacto na economia global e há preocupações de um conflito regional mais amplo.

EUA e Reino Unido atacam rebeldes huthis no Iêmen após agressões no Mar VermelhoOs Estados Unidos e o Reino Unido lançaram ataques aéreos nesta quinta-feira (11) contra os rebeldes huthis no Iêmen, em resposta às agressões desse grupo

Ataques relatados na capital e no porto dos houthis no Mar VermelhoForam relatados ataques na capital, Sanaa, e na cidade de Al Hodaydah, reduto portuário dos houthis no Mar Vermelho. Os alvos incluem centros logísticos, sistemas de defesa aérea e depósitos de armas.

Estados Unidos e Reino Unido lançam ataques contra alvos no IêmenEstados Unidos e Reino Unido lançaram ataques contra alvos no Iêmen relacionados com as milícias houthis, em retaliação aos ataques dos rebeldes iemenitas a navios mercantes no Mar Vermelho.

La UE propone crear una nueva misión naval especial de seguridad para patrullar el mar RojoLa UE propone crear una nueva misión naval especial de seguridad para patrullar el mar Rojo ante los ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, que han asegurado que continuarán con su campaña en una de las vías marítimas cruciales del mundo hasta que Israel ponga fin a la ofensiva contra Hamás en la franja de Gaza.

Avanço do mar desloca comunidades e desafia cientistas e autoridades na costa oceânica do AmapáMudanças na foz do rio Amazonas aumentam erosão nas ilhas e salinização da água; não há dados para entender fenômeno, alertam pesquisadores

