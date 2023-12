Produção brasileira de café atinge 55,1 milhões de sacas beneficiadas em 2023

A produção brasileira de café atinge uma colheita de 55,1 milhões de sacas beneficiadas, um crescimento de 8,2% em relação ao ciclo de 2022, como mostra o 4º Levantamento da de Café 2023. Divulgado nesta quinta-feira (14) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o boletim mostra que o incremento é influenciado pela recuperação da produtividade, em torno de 6,3%, chegando a 29,4 sacas colhidas por hectare.

Aliado a isso, a estatal verificou uma elevação de 1,8% na área em produção, chegando a 1,87 milhão de hectares. Já a área em formação teve uma queda de 9,5%, sendo estimada em 361,6 mil hectares.O volume colhido é o terceiro maior da série histórica e acontece mesmo em um ano de bienalidade negativa, uma vez que a temporada de 2022 teve seu desempenho influenciado por condições climáticas adversas ao longo do desenvolvimento da cultura. Se o atual resultado for comparado com o ano de 2021, último de bienalidade negativa, a alta chega a 15,4





Band.com.br » / 🏆 26. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Simulador permite estimar notas do Enem 2023Os candidatos podem estimar suas possíveis notas no Enem 2023 com um simulador desenvolvido pelo jornal O GLOBO. O simulador utiliza um modelo matemático baseado em resultados de 2022 e dados do Inep organizados pelo professor Frederico Torres.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

The Game Awards 2023: Jogos esquecidos pela premiaçãoA premiação The Game Awards 2023 revelou a lista de indicados, mas alguns jogos populares ficaram de fora, como Hogwarts Legacy.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Marília Mendonça ganha Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja de 2023Escolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Cerimônia de premiação do Grammy Latino 2023A cerimônia de premiação do Grammy Latino 2023 aconteceu nesta quinta-feira, 16 de novembro, em Sevilha, na Espanha. Laura Pausini foi a escolhida como 'Personalidade do ano' e foi homenageada por sua carreira como artista multifacetada e multilíngue.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Super Mario Bros. Wonder chegará ao Nintendo Switch em 2023Super Mario Bros. Wonder, um novo jogo de plataforma em 2D, será lançado para o Nintendo Switch em outubro de 2023. Os fãs estão ansiosos para descobrir se o jogo conseguirá se reinventar ou se seguirá a fórmula tradicional.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Estudantes têm até sexta-feira para pedir reaplicação do Enem 2023Estudantes que perderam a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 tem até esta sexta-feira (17) para pedir a reaplicação da prova. Neste ano, estudantes que moram a mais de 30 quilômetros do local de prova também têm direito para fazer a segunda data da prova, que será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro. O Inep disponibiliza, na Página do Participante, uma aba específica para que os interessados na nova aplicação submetam seus pedidos. As solicitações serão analisados pelos organizadores da prova.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »