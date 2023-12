Torcedor do Fluminense viaja para Arábia Saudita para acompanhar o Mundial de Clubes

Figura carimbada em todos os jogos do Fluminense na campanha da Libertadores, o tricolor Filipe Capuano, de 24 anos, testemunhou de perto toda a trajetória em busca da Glória Eterna. Agora, ele quer mais: o título do Mundial de Clubes. Viagem em família, receio por visitar um novo país e o desejo de ver o seu clube de coração ser campeão fazem parte da saga do torcedor que não mediu esforços para poder acompanhar de pertinho o time carioca na Arábia Saudita.

Apesar de ter assistido do estádio todos os jogos da Libertadores, Filipe, que trabalha como youtuber, relatou que sua presença no Mundial era incerta por causa dos seus gastos na campanha que levou o Fluminense à conquista da América. A decisão de viajar para o Oriente Médio surgiu quando comprou os ingressos que, de acordo com ele, conseguiu com certa facilidade. 'Eu estava analisando preço e tal, porque a minha vida toda eu pensei 'se o Fluminense jogar o Mundial, eu vou'. Eu não ganho muito, então gastei muito dinheiro em 2023 com Libertadore





