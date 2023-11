Super Mario Bros. Wonder chegará ao Nintendo Switch em 2023

É quase impossível pensar ou falar de videogames sem que as criações de Shigeru Miyamoto venham à nossa mente, especialmente o Mario. Um dos maiores mascotes dos games, o encanador italiano já apareceu em diversas formas e em gêneros diferentes ao longo das últimas décadas, mas são os jogos de plataforma em 2D que ainda nos trazem algumas das memórias mais nostálgicas com o bigodudo. Depois de algum tempo sem novas aventuras nesse estilo, finalmente tivemos a notícia de que Super Mario Bros.

Wonder chegaria ao Nintendo Switch em 20 de outubro de 2023 e, desde o começo, tudo já parecia bem promissor. Com tantos jogos de plataforma que se destacaram recentemente, especialmente entre os indies, a maior questão entre os fãs era se Super Mario Bros. Wonder realmente conseguiria se reinventar ou se apostaria na mesma fórmula tradicional que conhecemos tão bem





Consulte Mais informação: TEC_MUNDO » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui.

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

TEC_MUNDO: Super Mario Bros Wonder já roda no PC em 4K e 60 FPS via emuladoresSuper Mario Bros Wonder vazou antes do lançamento e algumas pessoas estão aproveitando o game com qualidade máxima nos computadores.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Super Mario Bros Wonder traz frescor e boas surpresas à franquiaNintendo deixou as fórmulas seguras de lado e trouxe mais inovações em Super Mario Wonder! Confira a análise completa

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

VEJA: ‘Super Mario Bros Wonder’ consolida o apelo atemporal dos games em 2DNovo jogo da Nintendo mistura cenários coloridos e divertidos com jogabilidade desafiadora e grandes sacadas visuais para cativar fãs novos e veteranos

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Super Mario Bros e outros jogos de rolagem lateral para conhecerDe Super Mario Bros. Wonder a Hollow Kinight, veja a nossa lista com alguns dos principais Side-scrollers para você conhecer

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: BGS 2023: Jogamos Super Mario Wonder é ótima aventura 2D do encanadorJogamos o novo game do Super Mario na Brasil Game Show; confira as impressões

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Super Mario Bros Wonder é bom? Veja notas e reviews do gamePortais no mundo todo elogiam as novidades e a diversão proporcionada pelo novo jogo da franquia

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »