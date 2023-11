Simulador permite estimar notas do Enem 2023

Modelo matemático baseado em resultados de 2022 mostra qual pode ter sido sua nota mínima e máxima em cada uma das quatro provas) nesta terça-feira, os candidatos podem estimar suas possíveis notas com um simulador desenvolvido pelo jornal O GLOBO com os dados do Inep organizados pelo professor Frederico Torres.

Estatístico formado pela Universidade de Brasília (UnB), ele possui mestrado profissional em Matemática também pela UnB, no qual tratou da Teoria de Resposta ao Item (TRI) — metodologia usada na correção do exame.A prova, por conta de um sistema antichute, impossibilita que os estudantes possam antecipar seus resultados antes da divulgação oficial, que só é liberada em 16 de janeiro de 2024. Na ferramenta, você só precisa inserir abaixo a quantidade de acertos que teve no Enem 2023 para ver uma estimativa do seu resultado. Depois, ainda é possível saber qual foi a nota de corte do curso que você deseja no Sisu 2022O Enem é corrigido através da Teoria de Resposta do Item (TRI). Nessa metodologia, o modelo aplicado ao Enem considera três parâmetros para cada ite

: