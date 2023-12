Congresso derruba veto de Lula à desoneração da folha de pagamento

O Congresso derrubou o veto de Lula à desoneração da folha de pagamento, que é um benefício fiscal adotado desde 2011. A medida reduz a carga tributária das empresas e perderia a validade no fim deste ano. A derrubada do veto permitirá às empresas dos 17 setores que mais empregam no país atender à contrapartida feita pelo presidente Lula sobre a manutenção e geração de empregos.





